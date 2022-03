Wereldbekerfinales in Thialf eindigen in stijl: Nederland op één en twee bij massastart vrouwen

Reactie Armzalig GA Eagles staat droomde­buut Simonis in de weg: ‘Het was niet goed vandaag’

Het had zijn meesterwerk moeten worden. Paul Simonis debuteerde als hoofdtrainer op het veld van zijn grote liefde, maar zag Go Ahead Eagles in de povere degradatiekraker tegen Sparta het hoofd buigen (1-0).

11:50