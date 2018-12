Wereldkampioen Cross schakelt De Zwaan uit na hoogstaande partij

Na de pauze van de eerste set was het al duidelijk dat het een lastig avondje zou worden voor Voltage. Mede door twee scores van 180 en drie uit vijf geraakte dubbels stond de Nederlander op een gemiddelde van boven de 107 na drie legs. In de tweede set bleef De Zwaan goed gooien, maar ook Cross had zijn draai gevonden. Een vijfde en beslissende leg moest uitkomst bieden. Deze was een prooi voor de wereldkampioen via een mooie finish van 96.



Kwalitatief bleef de wedstrijd telkens hoogstaand. Een domper was het voor De Zwaan toen Cross bullseye gooide voor de derde set, terwijl hij zelf op een dubbel stond te wachten. In de vierde set gingen beide spelers door met scoren, maar zijn hoogste gemiddelde ooit op televisie (106) kon De Zwaan niet redden.



De Zwaan plaatste zich eerder op de avond voor de tweede ronde met een eenvoudige zege op Nitin Kumar uit India (3-0).