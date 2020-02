Wereldkampioen Fish krijgt orders van Bloemen: breek mijn bord doormidden!

In Salt Lake City baarde Ted-Jan Bloemen drie jaar geleden opzien door het wereldrecord-bord van Sven Kramer letterlijk in stukken te breken, nadat hij diens recordtijd op de 5000 meter had aangescherpt. Graeme Fish gaat zondag hetzelfde doen, als nieuwe wereldrecordhouder op de 10.000 meter (12.33,86). Een opdracht van zijn voorganger en vriend Bloemen.

Door Pim Bijl



Graeme Fish kreeg vrij snel na de 10.000 meter het nadrukkelijke verzoek van Ted-Jan Bloemen. ,,Tuurlijk”, zegt Bloemen. ,,Als je een wereldrecord breekt, moet je het bord ook breken.” Hij deed het nadat hij het wereldrecord op de 5000 meter had verbeterd.



De schaats-Canadees raakte vrijdag zijn wereldrecord op de 10.000 meter kwijt aan zijn 22-jarige trainingsmakker Fish. Bloemen deed in de laatste rit nog een dappere poging, maar kwam tekort en eindigde als tweede achter de nieuwe wereldkampioen. ,,Balen. Maar ik ben ook heel trots op Graeme. En wie kan nou zeggen dat hij zijn opvolger heeft opgeleid? Wij maken elkaar echt sterker bij de trainingen. Mijn comeback dit toernooi met de titel op de 5000 meter had ik niet zonder hem kunnen maken. En hij is ook echt een goede vriend voor mij.”

Een paar meter verderop noemde Fish Bloemen zijn leermeester. ,,Het is ongelooflijk hoe hij mij heeft gesteund. Zelfs tijdens mijn race pepte hij het publiek op. Ik kon lang niet geloven dat ik met hem, de olympisch kampioen, mocht trainen en nu verbeter ik zijn wereldrecord. Dit is een heel speciaal gevoel.”

Fish, de sensatie van dit toernooi, blijkt een vlotte babbelaar. Alsof hij nooit anders heeft gedaan beantwoordde hij de vragen van de pers die meer wilden weten over de man die de Nederlandse dominantie op de 10.000 meter doorbrak. Sinds de invoering van de WK Afstanden in 1996 werd deze afstand bij de mannen immers altijd gewonnen door een Nederlander. Na titels voor Gianni Romme (4x), Bob de Jong (5x), Carl Verheijen (2x), Sven Kramer (5x), Jorrit Bergsma (3x) was daar nu dus Fish uit Moose Jaw in Canada. Met zijn wereldrecord in 12.33,86 liet hij de Nederlandse concurrentie dit keer totaal kansloos. Uittredend wereldkampioen Jorrit Bergsma werd vierde, Patrick Roest eindigde zeer teleurstellend als achtste.

Volledig scherm Het podium op de 10 kilometer: Ted-Jan Bloemen, Graeme Fish en de Duitser Patrick Beckert. © ANP

Natuurtalent

Fish was door Sven Kramer al getipt als kanshebber. En zijn coach Bart Schouten is ook lovend. ,,Hij is een natuurtalent en een spons. Hij zuigt alle tips en informatie op en dat zie je vervolgens meteen terug op het ijs. Dat maakt hem vreselijk goed coachbaar.” Dat onderschrijft Bloemen. ,,Graeme is heel gedreven.”

Voor Fish lijkt deze titel en het record het begin van een mooie carrière. Hij was dit seizoen al bezig aan een mooie opmars, maar is op de WK afstanden definitief doorgebroken met brons op de 5000 meter en goud op de 10.000 meter. ,,Ik ga hier eerst van genieten. Ik ben trouwens misschien nog wel blijer met de titel dan met het wereldrecord. Zo vaak wordt er geen 10.000 meter gereden op dit snelle ijs in Salt Lake City. Anderen hadden het ook kunnen doen, maar ik was nu de sterkste.”

Dus volgt zondag, na afloop van het toernooi, een bijzonder moment. Dan mag hij het bord van zijn voorganger van de muur halen en inruilen voor het bord met zijn naam en tijd erop. En ja, vrijwel zeker breekt hij het bord van Bloemen dan doormidden. Orders van zijn voorbeeld.