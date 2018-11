Wereldkampioen Hamilton pakt pole, Verstappen op P5

Door Arjan Schouten



In een rommelige kwalificatie waarin het steeds dreigde te gaan regenen, bleef een grote Braziliaanse plensbui uiteindelijk uit. En met slechts wat voorzichtig gedruppel bleef zo ook het eindresultaat gevrijwaard van grote verrassingen. Zoals Verstappen voorspelde bleken de Mercedessen en Ferrari’s sneller dan de bolides van Red Bull Racing. Hamilton tekende twee weken na zijn kampioenschap in Mexico voor zijn 82ste poleposition in 1.07,281, voor Sebastian Vettel (1.07,374). Op de tweede startrij: Valtteri Bottas (derde) en Kimi Räikkönen (vierde). En Max Verstappen volgde als vijfde in 1.07,778.



,,Dat was een close duel, zeg’‘, reageerde Hamilton opgelucht. ,,De Ferrari’s zaten er heel kort op.‘’



Maar of de kwalificatie op Interlagos nog een staartje krijgt, is de grote vraag. Zowel Hamilton als Vettel moet vrezen voor een straf. Hamilton hinderde eerst Räikkönen en daarna Sergei Sirotkin. En vooral die gevaarlijke situatie met de Rus van Williams liep maar net goed af. Waar de stewards zich sowieso over gaan buigen is het weegschaalincident met Vettel. De Duitser van Ferrari weigerde zijn motor uit te zetten tijdens het wegen van de auto, wat wel verplicht is. Bovendien sommeerde hij nogal aangebrand dat scrutineers aan de kant moesten gaan voor hem. ,,Ik had haast. Denk dat ik er nu maar beter verder niks over zeg’’, besloot Vettel, die drie kwartier na de kwalificatie bij de stewards wordt verwacht.