Wereldkampioen Kai Verbij: ‘Het zou mooi zijn als ik een bitcoin kon zijn’

Door Lisette van der Geest



Kai Verbij, de nieuwbakken wereldkampioen op de 1000 meter, kan naar meerdere titels luisteren. Hij heeft een bijnaam: ‘The Assassin’, omdat hij lange tijd als een soort sluipmoordenaar te werk ging. En nadat Verbij zaterdagmiddag eerst vol zelfspot had gelachen om zijn afgelopen schaatsseizoen - ‘ik begon niet heel lekker’ - zegt hij vervolgens, gewezen op zijn succes aan het einde: ,,Ja, ja, ik ben een soort cryptomunt, zeg maar.” In een stijgende lijn omhoog.



Maar bovenal is Verbij (26) een perfectionist. Zijn eerste analyse na zijn titel is uiterst kritisch. Een opsomming van alles wat misging, terwijl niemand in Thialf sneller was dan hij. Vanbuiten lijkt hij onaangedaan. ,,Maar diep vanbinnen ben ik echt wel blij, hoor”, zegt hij. ,,Wereldkampioen word je niet zomaar.” Het is voor Verbij zijn tweede wereldtitel op de kilometer, nadat hij twee jaar geleden in Inzell ook al de beste van de wereld was. ,,Eén keer winnen is lastig. Twee keer winnen is nog lastiger, vind ik.”