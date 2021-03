Wereldkampioen Ligtlee gaat team vormen met Bos en Büchli

De BEAT-baanploeg was na het afscheid van Roy van de Berg op zoek naar een sprinter. ,,We hebben deze zoektocht zowel in het buiten- als binnenland uitgezet en kwamen uiteindelijk uit bij Sam Ligtlee”, vertelt manager Geert Broekhuizen. ,,Sam heeft de laatste jaren geweldige stappen vooruit gemaakt in de luwte van zijn ploeggenoten in de nationale selectie en wist afgelopen WK zelf wereldkampioen te worden op zijn 22e en heeft nog veel groeimarge de komende jaren.”