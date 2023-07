Wereldkampioen Remco Evenepoel evenaart record met hattrick in Clásica San Sebastián

Op de heuvelachtige Baskische wegen moesten de oorspronkelijke vroege vluchters één voor één lossen vooraan. Op de Murgil, de laatste beklimming van de dag, kon Vlasov het tempo van Evenepoel en Bilbao niet meer volgen. In de sprint om de zege was de wereldkampioen overtuigend de sterkste, Bilbao moest genoegen nemen met plaats twee en op 28 seconden completeerde Vlasov het podium.



Evenepoel lijkt op tijd in vorm voor de WK die volgende week in Glasgow beginnen. Hij verdedigt daar zijn wereldtitel op de weg en lijkt ook kansrijk in de tijdrit. De Belg hoopt ook net als vorig jaar de Vuelta te winnen. De Ronde van Spanje begint zaterdag 26 augustus en eindigt zondag 17 september. Bilbao beleeft ondanks zijn tweede plaats in de Clásica San Sebastián een prachtig seizoen. De Bask won een etappe in de Tour de France en eindigde daar als zesde in het algemeen klassement.