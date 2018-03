Wereldkampioen Teun Mulder is even terug op 'zijn' baan in Apeldoorn

videoOoit maakte hij deel uit van het elitekorps van de Nederlandse baanwielrenners. Meervoudig wereldkampioen Teun Mulder (36), nu woonachtig in Emst, is even terug bij de sport die zijn leven zo lang bepaalde. Niet als renner, maar als genodigde. Op dezelfde baan in Apeldoorn, waar hij zeven jaar geleden zilver en brons haalde op het WK. ,,Dit brengt wel mooie herinneringen boven.''

Teun Mulder staat op het middenterrein van de wielerbaan in het Apeldoornse Omnisport en kijkt om zich heen. Goed gevulde tribunes, tientallen wielrenners lopen om hem heen, knikken even of schudden zijn hand. Hij zit niet meer in het wereldje, maar vergeten zijn de oudgedienden hem zeker niet. Tijdens het WK baanwielrennen in Apeldoorn speelt hij een rol in de ceremonie protocollaire, de uitreiking van de medailles en de regenboogtruien. Niet meer in het strakke wielerpak, maar strak in een zwart kostuum.

Wilde haren

De wilde haren zijn verdwenen bij de toenmalig Epenaar, oud-wereldkampioen op de keirin (2005) en de kilometer tijdrit (2008 en 2010),. Het hoofd is inmiddels kaalgeschoren. Maar de warmste herinneringen bewaart de inmiddels in Emst wonende rechercheur bij de politie toch aan de baan waar hij nu weer een paar dagen mag vertoeven. In 2011 pakte Mulder twee medailles op het WK in de toen fokelnieuwe wielerbaan in het Omnisport in Apeldoorn. Weer gaat de blik 360 graden ronde wielerbaan, langs de tribunes, de baan en het middenterrein. ,,Dit doet wel wat met me’’, geeft hij grif toe. ,,Dit was toch mijn wereldje, hier heb ik jarenlang tussen gelopen.’’

Hij reed in 1999 zijn eerste WK en was veertien jaar lang aanwezig op dat hoge podium, waar hij in 2013 zijn laatste wereldkampioenschap reed. Tenminste als solorijder, want in Rio 2016 kwam hij nog in actie op de tandem tijdens de Paralympics. ,,En nog ken ik sommige renners die nu in actie komen. Met Theo Bos heb ik nog gereden, net sprak ik nog met de Duitser Max Levy, reed ik ook vaak tegen. Bijzonder hoor. Ze herkennen me nog steeds.’’

Druk

Het huidige WK is veel grootser dan zeven jaar geleden in Apeldoorn, merkt hij. ,,Ik had toen ook wat meer mazzel persoonlijk’’, weet hij nog. ,,De eerste dagen werden er geen medailles gepakt door Nederland, waardoor de druk op ons sprinters wel wat groter werd. Maar die zaterdag kwam alles nog goed, pakte ik brons op de keirin en Marianne Vos goud op de scratch. En een dag later won ik zilver op de kilometer. Dat was heel indrukwekkend, want het was helemaal stil toen ik op de baan kwam. En dat terwijl het helemaal vol zat, een uitverkocht huis. Toen mijn wedstrijd begon was er een enorme uitbarsting van geluid, wat een enthousiasme. Ik reed voor wat ik waard was, had nog even een voorsprong, maar verspeelde die in de laatste halve ronde. Eerst was ik nog even teleurgesteld, maar toen ik rondreed en zoveel applaus kreeg van het publiek was ik toch blij en trots. Dat zijn toch momenten die je niet meer vergeet. Wedstrijden rijden voor eigen publiek, waar je familie en vrienden bij zijn. Echt geweldig.’’

Volledig scherm Teun Mulder, even terug op 'zijn' wielerbaan in Apeldoorn. © Rob Voss

Toch heel anders dan een WK in pak hem beet Minsk, voor een handvol toeschouwers, wil hij maar zeggen. ,,Toch was het in Apeldoorn ook wel gek. Ik zat in het hotel Van der Valk, afgesloten van de rest van de wereld, terwijl ik op een kwartiertje rijden woonde.’’

Verwachtingen

Ook in 2011 had Oranje een groot team, zegt Mulder. ,,Maar de verwachtingen voor dit WK waren veel groter. Al voelde ik destijds ook wel druk, hoor. De aandacht nu is veel groter, veel meer journalisten bijvoorbeeld. Al werd het in 2011 live uitgezonden op televisie, was er een studio van de NOS op de bovenste ring van de tribune. Dat is er nu niet. Eigenlijk wel gek.’’