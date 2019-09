Wereldkampioen Thomas geniet van koffie bij een prachtig uitzicht en Eelco kan niet stilzitten

Hard in training, maar Thomas Krol heeft op de rustdag nog wel even tijd voor koffie met gebak. Dat doet de regerend Deventer wereldkampioen schaatsen op de 1500 meter op een plek met een fantastisch uitzicht!

De Zwolse voetballer Sepp van den Berg heeft het niet alleen naar zijn zin in Liverpool, want de oud-voetballer van PEC Zwolle is nog steeds verliefd zo laat hij weten via Instagram.

Ook langeafstandsloper Gert-Jan Wassink vertoeft in Zwitserland, waar de Apeldoornse atleet werkt aan zijn conditie. Maar zeker ook af en toe stilstaat bij de bevoorrechte positie die hij zelf zegt te hebben om te mogen trainen in deze omstandigheden. En hij heeft gelijk.

Hij zou even rust nemen na de teleurstelling dat hij het WK in Qatar niet haalde, maar tienkamper Eelco Sintnicolaas kan niet stilzitten. Al zit de Apeldoorner even zonder plan in de sportschool, maar is het wel even lekker zweten.