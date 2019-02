Wereldkampioen Thomas Krol uit Deventer stapt uit de schaduw, moeder Monique is trots als een pauw

videoWereldkampioen op de 1500 meter. Deventenaar Thomas Krol schudt nog maar eens zijn hoofd. ,,Dit is een droom die uitkomt. En dat mijn familie en vrienden erbij zijn, is helemaal fantastisch.” En die familie is zo trots als een pauw. Moeder Monique: ,,Ik loop bijna naast mijn schoenen.”

Hij klapte met zijn knieën op het ijs van ongeloof. Wat is hier gebeurd? Nou, Thomas Krol is wereldkampioen op de 1500 meter. De 26-jarige Deventenaar reed in een onderling duel favoriet Denis Joeskov aan flarden en Patrick Roest en Kjeld Nuis konden in de resterende ritten niet aan Krols tijd (1.42,58) tippen. Eindelijk, eindelijk stapte Thomas Krol uit de schaduw en is hij de beste van de wereld.

Hij zocht na de race zijn moeder op aan de rand van de baan:

Volledig scherm Thomas Krol met moeder Monique, die haar emoties even niet de baas is. ‘Ik ben zo trots op die jongen’ © BSR Agency

,,Ik heb de 1500 gereden alsof het een 1000 meter was”, begon Krol. ,,Dat is wat ik de afgelopen tijd heb geleerd. De 1500 meter gewoon met lef rijden en wel zien waar het schip strandt. Want ik heb gewoon inhoud genoeg om die laatste ronde ook goed door te rijden. Dat vertrouwen heb ik nu”, tovert hij een glimlach op zijn gezicht.

Jac Orie

Die inhoud versterkte Krol sinds hij bij Jumbo-Visma schaatst, de ploeg van coach Jac Orie. Die niet verbaasd was over zijn pupil. ,,Misschien alleen dat het er nu al uitkomt, maar dat het er inzit was al snel duidelijk. Ik ben veel met Thomas bezig geweest. Met allerlei zaken, maar vooral dat hij mentaal goed is en niet teveel met andere dingen bezig is.” Krol: ,,Ik denk vaak aan andere ritten, dat ik wel eens kans zou maken. Of als ik een ander zie rijden en ik onder de indruk ben. Dat moet er vanaf.” Orie: ,,Hij moet zichzelf afsluiten voor die zaken.” ,,Maar”, zegt Krol, ,,het komt ook door de aanpak van Jac dat ik hier nu sta. Met ideale schema's en een persoonlijke aanpak”, roemt hij zijn coach.

Volledig scherm Thomas Krol weet dat hij gewonnen heeft. © BSR Agency

Dat afsluiten voor randzaken lukte dit weekend. Want zaterdag pakte de Deventenaar al zilver op de 1000 meter. ,,En toch was ik even teleurgesteld”, gaf Krol toe. Al was dat maar even. ,,Mijn tijd op de 1000 was zo goed, dat ik dacht dat het de winnende zou zijn. Tot ik Kai zag rijden, toen was die hoop snel voorbij.” Kai Verbij, zijn beste vriend, won goud. ,,Tja, en dat gun ik hem van harte. Al had ik liever zelf gewonnen. Maar nu hebben we allebei een gouden medaille. Hoe mooi is dat?”

Volledig scherm Wereldkampioen Thomas Krol. © BSR Agency

Moeder Monique en vader Hans

En Verbij was ook een van de eersten die hem kon feliciteren aan de rand van de ijsbaan. Maar eerst zijn vader en moeder natuurlijk. Moeder Monique die doodsangsten uitstaat tijdens de races van haar zoon. Die met klamme handjes en verhoogde hartslag op de tribunes zit. En vader Hans die wat nuchterder is, maar niet minder trots. Monique: ,,Ik ben zo zielsblij voor hem. Ik gun hem dit zo. Ik ben zo trots, dat ik bijna naast mijn schoenen loop.” Vader Hans: ,,Ik zei van tevoren dat de winnaar van Thomas’ race wereldkampioen zou worden. En dat kwam uit. Wat prachtig om hier getuige van te zijn.”