Wereldkampioen Thomas Krol wordt dinsdag gehuldigd in Deventer

Thomas Krol wordt dinsdagavond gehuldigd in zijn geboorteplaats Deventer. De kersverse wereldkampioen op de 1500 meter mag een ereronde rijden over het ijs van ijsbaan De Scheg en krijgt een verrassing.

Krol liet op het WK afstanden in Inzell zien bij de absolute wereldtop te horen op de 1000 en 1500 meter. Eind vorig jaar demonstreerde de schaatser van Jumbo-Visma tijdens de wereldbeker in Heerenveen al bij de besten te horen door de 1500 meter te winnen. Het bleek de voorbode van een sterk WK voor de Deventenaar.

Zilver en goud

Zaterdag liet Krol zich al gelden op de 1000 meter, maar moest hij de zege nog laten aan zijn voormalige ploeggenoot en nog steeds goede vriend Kai Verbij, maar een dag later verpletterde Krol de tegenstand. Met nog twee ritten te gaan noteerde hij 1.42,58 minuten, een persoonlijk- en baanrecord. En in een directe confrontatie met één van de favorieten voor de eindzege, Denis Joeskov. Maar ook in de twee resterende ritten, met Patrick Roest en Kjeld Nuis, bleef Krols tijd staan.

Huldiging

De organisatie van de huildiging is in handen van Sportiefoost.nl, de schaatsvereniging waar het allemaal begon voor de 26-jarige Deventenaar. In samenwerking met Sportbedrijf Deventer, De Scheg en de gemeente Deventer wordt Krol, die naast goud op de 1500 meter ook nog zilver pakte op de 1000 meter, in het zonnetje gezet.

Iedereen is welkom. ,,We hopen op heel veel mensen die Thomas willen feliciteren”, zegt Dennis Jansen namens Sportiefoost.nl. ,,En we laten de hele race van Thomas nog een zien. En we hebben nog een grote verrassing voor hem.”