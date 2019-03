Wereldkampioen Thomas traint bergop in Salt Lake City en oureur Beitske traint met tennisballen

Als je in een raceauto zit, moet je beschikken over een enorm reactievermogen. En dat kun je op verschillende manier trainen, weet Beitske Visser inmiddels ook. De in Dronten geboren en getogen coureur moet tennisballen vangen met beide handen en steeds snel reageren. Dat gaat goed!

Baanwielrenner Theo Bos, ergens achterin op deze foto, is blij met zijn teammaatjes. ‘Het is geweldig om deel uit te mogen maken van dit team’, zegt de Hierdenaar, die zilver op de kilometer tijdrit haalde op het WK in Polen. Ook Roy van den Berg uit Kampen (midden, zittend) kon blij zijn. Eindelijk was er ook voor hem een regenboogtrui! Wat een toppers!