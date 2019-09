Wereldkampioen tijdrijden Dennis was al voor WK ontslagen door Bahrain-Merida

Rohan Dennis heeft deze week in Yorkshire de wereldtitel tijdrijden veroverd zonder dat hij in dienst was bij een ploeg. Bahrain-Merida, het team waar de Australiër sinds begin dit jaar voor reed, maakte zondag na de wegwedstrijd bekend dat al op 13 september het contract van Dennis was ontbonden.

,,Deze contractbeëindiging is niet eerder openbaar gemaakt, zodat meneer Dennis zich ongestoord kon voorbereiden op de WK”, meldde Bahrain-Merida in een korte verklaring. Dennis is naar het arbitragehof van de internationale wielerunie UCI gestapt om de zaak aan te kaarten. ,,Om deze reden geven we nu verder geen commentaar”, aldus de ploeg.

Dennis verliet afgelopen zomer zonder uitleg de Tour de France. Hij was ontevreden over het materiaal van zijn ploeg en stapte in de twaalfde etappe af, nota bene een dag voor de lange tijdrit waarvoor hij als favoriet gold. Dennis hield zich sindsdien stil en reed geen koers meer, tot hij woensdag in Engeland zijn wereldtitel tijdrijden prolongeerde. De 29-jarige Australiër was een klasse apart op de 54 kilometer tussen Northallerton naar Harrogate. Dennis reed weer op de BMC-fiets waarop hij vorig jaar in Innsbruck ook al de regenboogtrui veroverde.