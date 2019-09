Wereldkampioen wielrennen verdient 7.750 euro, winnaars mixed team relay 2000 meer

Volleybal­sters in vier sets langs Zuid-Ko­rea

10:48 Nederlandse volleybalvrouwen hebben in de strijd om de World Cup gewonnen van Zuid-Korea. Het team van bondscoach Jamie Morrison was vandaag in vier sets te sterk voor Zuid-Korea: 25-19 21-25 25-22 25-23. Voor Oranje betekende het de vijfde zege in zeven duels.