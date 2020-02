Wereldkampioene Alvarado wint in Lille eerste cross in regenboogtrui

In haar regenboogtrui troefde Alvarado net als een week eerder bij het WK in Dübendorf na een spannende wedstrijd Annemarie Worst in de sprint af. Shirin van Anrooij finishte op 26 seconden als derde.



Zonder Lucinda Brand, die op het WK vorige week als derde eindigde, was de wedstrijd in Lille al snel een Nederlands duel tussen Alvrado en Worst. De Rotterdamse wereldkampioene plaatste in de vierde van vijf ronden haar aanval en sloeg een gaatje met Worst. Die knokte zich echter weer terug, waarna de tweestrijd opnieuw in de sprint moest worden beslist. Daarin was Alvarado weer de beste.