Wereldkampioene Irene Schouten terug naar marathons en natuurijs

Behalve de marathons op het Nederlandse kunstijs doet Schouten ook mee aan de grand prix op het natuurijs van het Zweedse Luleå. Voor Schouten is het haar debuut op marathons op buitenlands natuurijs. In haar column op Fitnessclub Nederland geeft ze aan niet echt getraind te hebben voor de races op natuurijs, ,,maar dit is zeker goed om ervaring op te doen’’, aldus Schouten.



Een helemaal nieuwe belevenis wordt het niet voor Schouten, want in de winter van 2012 werd ze al tweede in De Honderd van Earnewâld. In 2016 won ze in Haaksbergen de eerste marathon op natuurijs. De KPN Grand Prixwedstrijden in Luleå, die op zeeijs worden verreden, vinden van 21 tot en met 24 februari plaats in de havenstad in Zweeds Lapland.