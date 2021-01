Wereldkampioenen onder elkaar: ‘Ik kon langzaam wennen aan de aandacht, bij jou was het: bam!’

Te sterk voor Brand en Betsema Alvarado begint het nieuwe jaar opnieuw met zege in GP Sven Nys

1 januari Ceylin del Carmen Alvarado (22) heeft de GP Sven Nys gewonnen. De Rotterdamse veldrijdster was in het Belgische Baal te sterk voor landgenoten Lucinda Brand en Denise Betsema. Vorig jaar won Alvarado ook al op nieuwjaarsdag in Baal.