Wereldranglijst darts opgefrist: ‘Aubergenius' stijgt elf plekken, Van Gerwen verliest koppositie

Bayern München herpakt zich na dramati­sche eerste helft tegen ‘Nederlands’ Mainz

3 januari Bayern München heeft in eigen huis met 5-2 gewonnen van FSV Mainz. De ploeg van Hansi Flick stond bij rust nog 0-2 achter, maar herpakte zich in de tweede helft. Door de zege staat het weer bovenaan in de Bundesliga met 33 punten.