Wereldrecord Ganna op achtervolging bij WK

De oude toptijd had Ganna op 3 november bij een wereldbekerwedstrijd in Minsk verreden. Toen was zijn tijd 4.02,647. Ganna (23) werd al drie keer wereldkampioen: in 2016, 2018 en 2019. Op de weg komt hij uit voor Ineos. Het afgelopen jaar won Ganna onder meer een individuele tijdrit in de BinckBank Tour.