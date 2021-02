Wereldrecord sensationele Van der Poel op 10 kilometer, Bergsma tweede, Roest stort in

,,Het heeft me twee jaar kost. We wisten niet hoe het wereldrecord te breken. Ik geloofde dat dit de manier was. Dit was dé uitdaging van mijn leven. Of ik moe ben? Ach, dat valt wel mee, ik heb een heel jaar om te herstellen”, grapte hij. ,,En ik eet vis bij het diner”, verwees hij lachend naar de Canadees Fish, die hij het wereldrecord afhandig maakte.



Van der Poel versloeg eerder dit weekend Roest al op de 5000 meter en met het wereldrecord reed hij logischerwijs ook het baanrecord van Roest (12.35.20) uit de boeken in Thialf, waar Sven Kramer in 2007 voor het laatst een wereldrecord schaatste op de tien kilometer. Kramer reed destijds 12.49.88.



Nadat de Zweed het wereldrecord had neergezet, moesten Bergsma en Roest nog rijden. Bergsma werd uiteindelijk tweede terwijl Roest de laatste rondes nauwelijks meer vooruit kwam. Hij greep naar beide benen en kreeg het niet voor elkaar om in de medailles te rijden.



,,Van der Poel was buiten bereik vandaag", wist Bergsma. ,,Vooraf wilde ik niet naar zijn rit kijken en me niet gek laten maken. Dat lukte wel. Van der Poel is met een bijzondere reeks bezig en je houdt er rekening mee dat hij iets geks laat zien. De gouden medaille al vergeven voor de Spelen volgend jaar? Nee, zeker niet. Ik ga even kijken hoe ik dat aan ga pakken. Er moet een stapje bij en we gaan zeker de aanval op hem inzetten. Je moet niet gekke dingen gaan doen. Wat voor de één werkt, werkt niet voor de ander.”