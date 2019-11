Wereldtopper Kiran Badloe: ‘Windsurfen moet gewoon veel spectaculairder’

Foilsurfen heet de nieuwe discipline die de huidige RS:X-klasse gaat vervangen. Want het oude windsurfen dat Badloe nu nog doet is hard aan ontwikkeling toe. Badloe, de regerend wereldkampioen in de RS:X-klasse en deze week uitgeroepen tot Nederlandse beste windsurfer, zeilt nu nog steeds op de oude surfplank, die eigenlijk niet veel verschilt van dezelfde discipline waarmee Stephan van den Berg in 1984 in Los Angeles olympisch kampioen werd. Volgens de huidige lichting is die plank te log en veel te zwaar.