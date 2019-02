Wesley Harms de nieuwe nummer 1 van de BDO

Van Bronck­horst verwacht een ander Ajax en hoopt op een zelfde Feyenoord

12:37 Een zelfde Feyenoord en een ander Ajax. Dat is de verwachting van Giovanni van Bronckhorst, de trainer van Feyenoord. De 6-2, eerder dit kalenderjaar, was voor de Rotterdammers het signaal dat er na een ellendige reeks resultaten toch wat mogelijk is tegen de eeuwige aartsrivaal. Voor Ajax zal de halve finale van het bekertoernooi in het teken staan van revanchegevoelens.