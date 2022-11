Wesley Koolhof begint ATP Finals met zege op Australisch duo met Nick Kyrgios

Podcast | ‘Max is dit jaar zo gewend geraakt dat iedereen hem ruimte geeft, maar Lewis dus even niet’

Het venijn van dit Formule 1 seizoen zit hem in de staart. Er stond in Brazilië weinig meer op het spel, maar dat zorgde voor spektakel, verrassingen en boze teamgenoten. In de AD F1 podcast Pitstop bespreekt verslaggever Arjan Schouten het met presentator Etienne Verhoeff.

7:28