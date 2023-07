Wesley Koolhof bereikt finale dubbelspel en kan in voetsporen treden van Eltingh, Haarhuis en Rojer

Wesley Koolhof heeft samen met de Brit Neal Skupski de finale bereikt van het mannendubbelspel op Wimbledon. Het duo, als eerste geplaatst op het gras in Londen, was in de halve finale te sterk voor Rohan Bopanna uit India en Matthew Ebden uit Australië: 7-5, 6-4.

Koolhof gaat op voor zijn eerste grandslamtitel in het mannendubbel. Hij verloor twee keer de finale van de US Open: in 2020 met de Kroaat Nikola Mektic en vorig jaar met Skupski. Koolhof (34) greep vorig jaar wel de titel in het gemengd dubbelspel op Roland Garros, samen met de Japanse Ena Shibahara.

De laatste Nederlander in de finale van het mannendubbel op Wimbledon was Jean-Julien Rojer in 2015. Hij pakte met de Roemeen Horia Tecau aan zijn zijde de titel. Jacco Eltingh en Paul Haarhuis wonnen het toernooi in 1998.



Koolhof en Skupski stuiten in de finale op Marcel Granollers en Horacio Zeballos. De Spanjaard en Argentijn klopten het Duitse duo Kevin Krawietz en Tim Pütz in de halve eindstrijd: 6-4, 6-3.



Tekst loopt door onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Pavić en Kitsjenok winnen gemengd dubbel

Mate Pavić heeft samen met Ljoedmyla Kitsjenok de titel in het gemengd dubbelspel op Wimbledon gewonnen. De Kroaat en tennisster uit Oekraïne waren in de finale te sterk voor het Belgisch/Chinese koppel Joran Vliegen en Yifan Xu: 6-4 6-7 (9) 6-3.



Pavić en Kitsjenok waren als zevende geplaatst op Wimbledon. De ongeplaatste Vliegen en Xu waren in de halve finales verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Nederlander Matwé Middelkoop en zijn Indonesische partner Aldila Sutjiadi: 1-6 6-3 3-6. Middelkoop en Sutjiadi strandden een maand geleden op Roland Garros ook al in de halve eindstrijd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wimbledon 2023

Bekijk hier het speelschema en alle uitslagen van Wimbledon 2023.

Bekijk hieronder onze tennisvideo's