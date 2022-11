Wesley Koolhof door naar halve finales ATP Finals

LIVE Grand Slam of Darts | Zet Raymond van Barneveld stuntweek voort?

Darter Raymond van Barneveld maakt zich vanavond op voor een nieuwe clash met Gerwyn Price in de kwartfinale van de Grand Slam of Darts. De Hagenaar, in 2012 nog winnaar van het prestigieuze toernooi, had in de groepsfase al verbaasd door met 5-4 te winnen van de nummer 1 van de wereld. Zet Barney zijn ongeslagen stuntweek met vier zeges in Wolverhampton voort? Volg hier of Van Barneveld zich gaat plaatsen voor de halve finales.

21:41