Wesley Koolhof: ‘Mijn vader zorgt daar boven goed voor me’

Verdediger Justin Bakker kan alvast pen pakken voor signeren contract bij Go Ahead Eagles

11:25 Go Ahead Eagles gaat zich hoogst waarschijnlijk vandaag nog versterken met Justin Bakker. De 22-jarige verdediger is transfervrij en heeft donderdagochtend een medische keuring ondergaan. Als de resultaten in orde zijn dan ligt er in de Adelaarshorst een contract voor hem klaar.