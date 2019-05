White troeft Van Gerwen af in Zwolle

Michael van Gerwen heeft in Zwolle naast de eindzege van de Dutch Masters gegrepen. Drie dagen na het winnen van de Premier League kwam de Vlijmense darter tekort tegen Ian White: 7-8. De Brit was eerder verantwoordelijk voor de uitschakeling van Vincent van der Voort in de kwartfinales.