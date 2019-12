Wie beginnen het jaar als Nederlands kampioen marathonschaatsen?

Door Ralph Blijlevens

De eerste afspraak van de marathonschaatsers (m/v) is in Enschede, waar op nieuwjaarsdag op het kunstijs van IJsbaan Twente gestreden wordt om de nationale titel. Met aan de start Arjan Stroetinga, de titelverdediger. Oude vos, routinier en klasbak, maar ook over de top? Het zijn enkele typeringen die gelden voor de 38-jarige Fries, die echter nog lang niet is afgeschreven. Dat liet hij wel zien op de slotdag van het NK afstanden in Heerenveen, waar hij beslag legde op de zege van de mass-start.

Stroetinga kan dus 2019 afsluiten met een titel en 2020 beginnen met een nieuwe. Wint de sprinter van de marathonformatie Royal A-ware, dan verovert hij in Enschede zijn achtste (!) Nederlandse kampioenschap op natuurijs. Dit marathonseizoen is Stroetinga nog niet verder gekomen dan een tweede plek tijdens de KPN Marathon Cup-wedstrijd van Den Haag, waarin hij werd afgetroefd door Bart Hoolwerf.

Twee troeven

Met Hoolwerf is een van de belangrijkste uitdagers van Stroetinga genoemd. Hoolwerf, sinds dit seizoen uitkomend voor de groene brigade van AB Vakwerk, is na acht verreden marathons van de KPN Cup, de klassementsleider van deze competitie. Achter zijn naam staan zes podiumplaatsen, waaronder twee overwinningen. De nieuwkomer bij team AB Vakwerk is er ploeggenoot van Gary Hekman, misschien wel de rapste man van het peloton. De ploeg heeft dit seizoen de luxe van twee belangrijke troeven die uitgespeeld kunnen worden, als een wedstrijd dreigt te eindigen in een massasprint.

Want ook Hekman, de voormalige Beer uit Gramsbergen, is een titelkandidaat in Enschede. Het zou de eerste Nederlandse titel op kunstijs zijn voor Hekman, die in 2015 wel al eens het open kampioenschap won op het natuurijs van de Weissensee. Eerder die winter moest hij nog genoegen nemen met een derde plaats tijdens het NK op kunstijs in Groningen.

De derde ploeg die aast op het kampioenschap is Okay Fashion & Jeans, met de in het zwart gestoken mannen. De formatie behoort in de breedte tot wellicht de sterkste ploeg en heeft klasbakken in huis als Sjoerd den Hertog (marathonschaatser van het jaar 2018/2019), Crispijn Ariëns en Erik Jan Kooiman. Laatstgenoemde heeft deze winter al tweemaal op het hoogste podiumtreetje mogen staan en weet dus wat winnen is.

Voetsporen

Los van de genoemde kandidaten zijn er nog tal van andere NK-gangers die dolgraag in de voetsporen willen treden van Stroetinga. Wat te denken van zijn ploeggenoot Jorrit Bergsma, de kersverse Nederlandse kampioen op de 10 kilometer. Maar ook uit ‘kleinere’ ploegen kan een nieuwe kampioen komen. Dat liet Mart Bruggink eerder dit jaar nog zien op de Weissensee, waar de Tukker uit de bescheiden formatie Bouwselect volkomen onverwacht beslag legde op de titel op natuurijs. Bruggink verwacht een spektakel op zijn thuisbaan in Enschede. ,,Er zal gereden worden met het mes tussen de tanden’’, aldus de regerend Nederlands kampioen op natuurijs.

Vrouwen

Volledig scherm Irene Schouten won op 1 januari 2019 het KPN NK marathon op kunstijs. © ANP Voor de vrouwen geldt een heel ander verhaal, daar lijkt er maar een echte kandidaat voor de lauwerkrans te zijn: Irene Schouten. Waar de Andijkse aan de start staat van een marathon, daar wint ze de wedstrijd. Op het NK afstanden stak de regerend wereldkampioene mass-start ook nog even de Nederlandse titel op dit onderdeel in haar zak. Gaat zij op de eerste dag van 2020 als eerste over de streep in Enschede, dan is ze voor de vijfde maal op rij nationaal kampioene. Het zou een evenaring betekenen van het record van de illustere Atje Keulen-Deelstra.

De vertrouwde plaaggeesten van Schouten zijn haar trainingsmaatjes Marijke Groenewoud en Kelly Schouten, alsmede de rappe Manon Kamminga. Ook Lisa van der Geest kan de plannen van Schouten dwarsbomen. Tenslotte geldt Imker Vormeer nog als belangrijke outsider.

De wedstrijden beginnen op deze eerste dag van het nieuwe kalenderjaar al om 13.00 uur, met het NK voor de masters. IJsbaan Twente was eind november ook het toneel van de eerste etappe van de Trachitol Trophy, de vierdaagse wedstrijd die dit jaar een prooi werd voor Bart Hoolwerf en Kelly Schouten. Na de 100 rondes van de masters is het de beurt aan de neo-senioren, die om 14.15 uur eveneens aan hun 100 rondes beginnen. Het startschot van de vrouwen (100 rondes) klinkt om 16.00 uur. Het klapstuk van het NK is de strijd van de mannen, om 17.30 uur. Zij moeten 150 rondes afleggen.