Wie gaan het Anna en Annemiek lastig maken in Innsbruck?

Poolse met een ‘Nederlands’ verleden bij Rabobank. Nu actief voor Canyon-SRAM en zo constant als een klok. Rijdt vrijwel altijd top-10, waar ze ook start. Vijfde in Tour of Norway, zevende in de Giro, zesde in La Course, derde in Californië, tweede in Strade Bianche en vorige week nog de beste in de Tour de Ardèche. ,,Maar dat is niet een heel goede graadmeter, want de complete wereldtop staat daar niet meer aan de start’’, weet De Vries. ,,Ze rijdt niet heel opvallend, in een groepje zie je haar eigenlijk nooit, maar ze staat er vaak wel als het moet. Taai, heel slim, kan best wel eens voor verrassende aanval zorgen."