Wie is er nog bang voor Mighty Mike?

Nations League kan zeer lucratief toernooi worden

12:07 Het Nederlands elftal kan maandag cashen in Gelsenkirchen. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman heeft aan een gelijkspel tegen Duitsland genoeg om zich te verzekeren van de eerste plaats in groep 1 van de A-divisie in de nieuwe Nations League. Dat levert een bonus op van 2,25 miljoen euro.