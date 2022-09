Wie kan, en durft, Serena Williams met pensioen te sturen?

Mats Deijl keert na schorsing terug en is een zekerheid­je bij Go Ahead Eagles

Een geamuseerde, tegelijkertijd ietwat wrange glimlach siert het gezicht van René Hake. Niet gek, het is namelijk tijd voor de wekelijkse stand van zaken in de ziekenboeg van Go Ahead Eagles. Aan de vooravond van Feyenoord-thuis (zaterdag, 21.00 uur) wordt het al omgedoopt tot update in de Deventer versie van MASH, het bekende oorlogshospitaal dat ooit een hit was op televisie.

16:20