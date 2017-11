Wie mag het bedje opmaken voor een Europese winterslaap?

GROEP A

In Groep A ligt eigenlijk alles nog open. Slavia Praag en Villarreal, die elkaar vanavond treffen, lijken de sterkste ploegen te zijn. Maar het is zeker niet ondenkbaar dat vanavond FC Astana de trotse - en zeer verrassende - koploper in deze poule is. En ook Maccabi Tel Aviv, dat tot dusver één puntje sprokkelde, mag nog dromen van een vervolg in de Europa League. Nog niets gespeeld dus. Niemand die zich vanavond al kan plaatsen ook.

GROEP B

Als Dinamo Kiev vanavond wint bij Young Boys, dan plaatst de ploeg van trainer Alyaksandr Khatskevich zich voor de volgende ronde. Wie er in dat geval met de Oekraïners mee mag naar de knockoutfase? De winnaar bij het ontmoeting tussen Partizan Belgrado en Skënderbeu lijkt zich vanavond in poleposition te zetten.

GROEP C

Vanavond staat er in Groep C een heuse kraker op het programma. Na drie duels zijn Loedogorets en Sporting Braga komen bovendrijven als de beste jongetjes van de klas in deze poule. Twee weken terug wist Loedogorets in Braga te winnen. Als vanavond dit kunstje in eigen huis herhaald wordt, dan kan alleen een klein wonder de Bulgaren uit de knockoutfase houden.

GROEP D

AC Milan weet zich met één been in de tweede ronde als er vanavond gewonnen wordt bij AEK Athene. Niet dat dit een formaliteit is: twee weken terug dwongen de Grieken in San Siro een doelpuntloos gelijkspel af. Austria Wien staat laatste in Groep D, maar een overwinning vanavond bij Rijeka, en de Oostenrijkers doen weer helemaal mee.

GROEP E

Wie vooraf had beweerd dat in deze groep Everton na drie wedstrijden stijf onderaan zou staan, was waarschijnlijk vreemd aangekeken. Atalanta Bergamo kan zich vanavond plaatsen voor de knockoutfase. Dan moeten de Italianen winnen bij Apollon Limassol, en het geplaagde Everton gelijkspelen of verliezen in Lyon. Allerminst ondenkbaar.

GROEP F

In Groep F zit 'alles nog op een zakdoek', zoals de Vlaamse wielercommentatoren het zo mooi plegen te zeggen. Erg dicht bij elkaar dus. FC Fastav Zlin staat bijvoorbeeld laatste, maar kan in theorie na vanavond koploper zijn. Lomotiv Moskou heeft na drie speelronden de beste kaarten in handen, zoveel is duidelijk.

GROEP G

Wie doet FCSB (Steaua Boekarest) nog wat in deze poule? Na drie overwinningen kunnen de Roemenen alleen nog in theorie de volgende ronde mislopen. Schrijf Steaua dus maar alvast op. De strijd om de tweede plek is ongemeen spannend: FC Lugano, Viktoria Plzen en Hapoel Beer Sheva geven elkaar tot nu t.

GROEP H

Arsenal kan zich vanavond plaatsen voor de knockoutfase. De Gunners wonnen hun eerste drie duels in deze groep. Als vanavond in Londen wordt afgerekend met Rode Ster Belgrado, en BATE wint niet in Keulen, dan is de ploeg van Arsène Wenger verzekerd van een plekje bij de laatste 32 ploegen. FC Köln weet dat het vanavond bij een nederlaag is uitgeschakeld.

GROEP I

De twee ploegen die er na drie duels wat bovenuitsteken in Groep I zijn Red Bull Salzburg en Olympique Marseille. De Oostenrijkers kunnen vanavond zelfs een ticket voor de volgende ronde bemachtigen. Als er in eigen huis gewonnen wordt van Konyaspor, en Vitória Guimarães morst punten, is Red Bull zeker van overwintering.

GROEP J

Waarschijnlijk hadden weinigen verwacht dat Östersunds in deze poule halverwege op kop zou staan, gevolgd door Zorya Luhansk. Sterker nog, de Zweden kunnen zich vanavond al plaatsen voor de volgende ronde van de Europa League. En Herta BSC zou op zijn beurt bij een nederlaag al uitgeschakeld kunnen zijn in Groep J.

GROEP K

Vitesse en Zulte Waregem hangen nog gebroederlijk aan een strohalmpje in Groep K. Beide ploegen kopen vanavond niets voor een gelijkspel. Alleen de ploeg die wint, mag nog hoop koesteren om OGC Nice te achterhalen. Lazio kan zich vanavond overigens plaatsen voor de knockoutfase. De Italianen zouden zelfs aan een gelijkspel voldoende kunnen hebben.

GROEP L