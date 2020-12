Wie neemt het vanavond op tegen de wereldkampioen?

De Britse regering gooide gisteren roet in het eten voor dartfans door met nieuwe maatregelen te komen voor de zogenoemde ‘Tier 3-gebieden’, waarin Londen zit, omdat er te veel coronabesmettingen in de hoofdstad zijn. Dit betekent dat er geen toeschouwers bij sportevenementen mogen zijn. Vanavond is de eerste en mogelijk laatste avond van dit toernooi waarbij de darters worden gesteund door duizend toeschouwers in het Alexandra Palace in Londen. Het besluit staat nu tot 23 december vast. Later wordt gekeken of er na de kerst wel weer supporters welkom zijn.



De fans die er vanavond wel zijn, kunnen genieten van vier wedstrijden. De eerste drie partijen zijn wedstrijden in de eerste ronde, de vierde is al een wedstrijd uit de tweede ronde. Daarin neemt de regerend wereldkampioen Peter Wright het op tegen de winnaar van de partij tussen Steve West en Amit Gilitwala.

Wright wist zich vorig jaar te kronen tot wereldkampioen door Michael van Gerwen in de finale met 7-3 te verslaan. Snakebite won dit jaar ook al het European Darts Championship. De Schot stroomt, net als vele vaste krachten, pas in de tweede ronde in. Wright moet dit toernooi beter presteren dan Van Gerwen om zo bovenaan te komen in de Order of Merit, de lijst waarop te zien is welke speler het meeste prijzengeld heeft gewonnen over de afgelopen twee jaar. Het is de officieuze wereldranglijst van het darts.

Volledig scherm Steve West neemt het vanavond op tegen debutant Amit Gilitwala. De winnaar tussen de twee speelt tegen de wereldkampioen Wright. © Lawrence Lustig/PDC

Steve West - Amit Gilitwala

Om 19.00 uur, een uurtje eerder dan we gewend zijn, begint de eerste wedstrijd tussen West en Gilitwala. De Nederlands sprekende Engelsman West (hij heeft een Nederlandse vrouw) staat op plek 35 van de Order of Merit. West is favoriet in dit tweeluik. De 45-jarige darter speelt al jaren mee in PDC-toernooien. De Engelsman is alleen niet echt in vorm. Hij verloor alle zes Play-offs duels in de PDC Hometour afgelopen vrijdag.



Gilitwala staat niet op deze 172-koppige lijst van de Order. De 25-jarige Indiër maakt zijn debuut op het WK en is een grote onbekende in de dartswereld. Hij speelde in zijn eentje nog nooit op een groot toernooi. Wel speelde hij in 2014 in het WK dubbelspel in de eerste ronde met India tegen de Belgische broers Huybrechts, maar verloor toen kansloos met 0-5.



De winnaar van deze twee neemt het aan de eind van de avond op tegen Peter Wright.

Steve Beaton – Diogo Portela

Na de eerste partij is het de beurt voor Beaton en Portela om de duizend fans te vermaken. De Engelse Beaton staat op plek 33 en is een grootheid in de dartswereld. De 56-jarige darter won eenmaal het WK in 1996, toen destijds nog bij de andere bond BDO. The Bronzed Adonis is nog steeds actief in verschillende PDC-toernooien en bereikte dit jaar nog de laatste 16 bij de World Series Finals (2-4 verlies tegen Darius Labanauskas).

Portela zal het lastig hebben met Beaton, hij is de nummer 172 van de wereld. De 32-jarige Braziliaan is de eerste professionele darter uit Brazilië en is sinds 2015 actief voor de PDC. Portela won slecht zes van zijn dertig duels in PDC-toernooien dit jaar en gaat een zware avond tegemoet.

Jeff Smith – Keane Barry

Het laatste duel voor de entree van Wright is Smith tegen Barry. De Ierse Keane Barry (18) is een aanstormend darttalent dat sinds dit jaar bij de PDC actief is. Barry won in zijn debuutjaar maar liefst twintig van zijn dertig duels. Hij debuteerde vorig jaar op het WK en verloor toen in de eerste ronde met 0-3 in sets van Vincent van der Voort.

Volledig scherm Keane Barry (18) is een groot talent in de PDC. © BSR Agency

Vanavond neemt de nummer 105 het op tegen de 27 jaar oudere Jeff Smith. De Canadees staat op de 91ste plek van de Order of Merit. The Silencer bereikte nog nooit de tweede ronde van het PDC-WK, na in 2016 wel in de finale te hebben gestaan op Lakeside.

Nederlanders

Morgen komt de eerste Nederlander in actie. Niels Zonneveld neemt het in de middagsessie op tegen William O’Connor in de eerste ronde van het toernooi. Verschillende Nederlanders hebben een ‘bye’, wat betekent dat ze pas in de tweede ronde in actie hoeven te komen.

Dit zijn de overige wedstrijden van de Nederlanders deze week:

Donderdagavond: Ron Meulenkamp -Boris Krcmar

Vrijdagavond: Dirk van Duijvenbode - Bradley Brooks

Zaterdagavond: Michael van Gerwen - Murray/Ilagan (2e ronde)

Zondagmiddag: Derk Telnekes - Nick Kenny

Maik Kuivenhoven - Matthew Edgar

Vincent van der Voort - Meulenkamp/Krcmar (2e ronde)

Zondagavond: Martijn Kleermaker - Cameron Carolissen

Jeffrey de Zwaan - Searle/Lauby (2e ronde)



Google Sheets (Voor uitslagen) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bqFzthqoWpW3cuyH7iK38MqF9-3qc5qEnv16JZHjtgg/edit#gid=0