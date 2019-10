Wie of wat zien we volgend wielerseizoen niet meer terug?

Het wielerseizoen zit erop. Veel renners richten zich de komende tijd na hun vakantie alweer op de voorbereidingen voor volgend seizoen. Maar niet iedereen. Welke renners en ploegen zien we in het wielerjaar 2020 niet meer terug? Een overzicht.

Nederlanders

Laurens ten Dam (38) zegt het profpeloton na zeventien jaar vaarwel. De klimmer reed het grootste deel van zijn carrière voor Rabobank en diens opvolgers. In die jaren werd hij een keer negende in de Tour (2014) en achtste in de Vuelta (2012). Als knecht maakte hij de Giro-overwinning van Denis Menchov in 2009 van dichtbij mee. Twee jaar geleden stond hij bij Sunweb aan de zijde van Tom Dumoulin, die als eerste Nederlander ooit de Ronde van Italië won.

Volledig scherm Tom Dumoulin viert zijn eindoverwinning in de Giro met ploeggenoot Laurens ten Dam. © ANP

Datzelfde Sunweb neemt afscheid van meesterknecht Roy Curvers (39), die wel als coach bij de ploeg blijft. Curvers kwam in 2008 bij het team, een jaar voordat het toenmalige Skil-Shimano voor het eerst naar de Tour mocht. Hij maakte de gehele transformatie van de ploeg mee. Twee jaar geleden was Curvers onderdeel van de meest succesvolle Tour ooit voor Sunweb, met vier etappezeges plus de groene en bolletjestrui. In 2011 zat hij bovendien in de Vuelta-ploeg met Marcel Kittel, die naar zijn eerste overwinning in een grote ronde sprintte. Diezelfde Kittel kondigde eerder dit jaar al zijn afscheid van het profwielrennen aan. De Duitser reed zich onder meer naar veertien etappezeges in de Tour. In dienst van Sunweb, destijds Argos-Shimano en Giant-Shimano, pakte hij ook twee keer op rij de eerste gele trui.

Volledig scherm Roy Curvers (links) en Marcel Kittel vieren een nieuwe overwinning in de Tour van 2014. Beide renners reden dit jaar hun laatste koers. © Cor Vos

Daarnaast zien we Marco Minnaard (30) volgend jaar niet meer terug. De Zeeuw van Wanty-Gobert reed onder meer twee keer de Tour, en gaat nu het familiebedrijf van zijn ouders overnemen. Daan Olivier (26) kondigde ook al eerder dit jaar zijn afscheid aan, wegens aanhoudend blessureleed.

Voormalig Rabo-renners

De massasprint was de afgelopen tien jaar voor lange tijd het domein van Mark Cavendish (34). Waar de Brit doorgaat, neemt hij afscheid van zijn vaste lead-out man. Mark Renshaw (36) reed afgelopen september zijn laatste wedstrijd. De Australiër was negen seizoenen lang de laatste man in de sprinttrein van Cavendish, waarmee hij tientallen etappes won in de Tour de France. In 2012 en 2013 stond Renshaw nog onder contract bij Rabobank en Blanco/Belkin, waar hij als grootste overwinning een etappe in de Eneco Tour op zijn naam schreef.

Volledig scherm Mark Renshaw blijft het peloton nipt voor en wint de eerste etappe in de Eneco Tour van 2013. © Cor Vos

Bij Rabobank was Renshaw in 2012 ploeggenoot van Matti Breschel (35). De Deen stond vanaf 2011 twee jaar op de loonlijst van de Nederlandse ploeg, als kopman voor de Vlaamse klassiekers. Breschel kwam, mede door blessures, nooit echt uit de verf. Begin dit jaar hing Mathew Hayman (41) zijn fiets al aan de haak. De Australiër reed in zijn carrière tien jaar voor Rabobank, en won later in dienst van Orica-GreenEDGE Parijs-Roubaix (2016).

Ook deze renners reden (voorlopig) hun laatste profkoers:



Jarlinson Pantano, Moreno Moser, Markel Irizar, Perrig Quéméneur, Robert Wagner, Amaël Moinard, Brice Feillu, Svein Tuft, Kenny Dehaes, Samuel Dumoulin, Steve Morabito, Roberto Ferrari, Jacques Janse van Rensburg, Maxime Monfort, Hubert Dupont, Lars Ytting Bak, Simon Spilak, Preben van Hecke, Bart De Clercq, Rubén Plaza en Benoit Vaugrenard.

Katusha en Roompot

Veel renners zitten nog altijd in onduidelijkheid over hun toekomst wegens het wegvallen van twee ploegen. Katusha deed in 2009 haar intrede in de wielersport en neemt ruim tien jaar later afscheid. De Russische ploeg reed de laatste jaren nog maar weinig overwinningen bij elkaar, maar kan desondanks terugkijken op een succesvolle periode in het profpeloton. Aan de hand van veelvraten Joaquim Rodríquez en Alexander Kristoff won de ploeg zeven Tour-, negen Giro- en dertien Vuelta-etappes. Daarnaast prijken grote klassiekers als Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl (twee keer) en de Ronde van Lombardije (twee keer) op de erelijst van de ploeg. De WorldTour-licentie van Katusha gaat vanaf volgend jaar naar Israel Cycling Academy.

Volledig scherm Alexander Kristoff klopt Niki Terpstra en wint de Ronde van Vlaanderen in 2015. © Cor Vos

Verder komt er na vijf jaar ook een einde aan de Roompot-ploeg. Het team werd in 2015 opgericht met enkel Nederlandse renners. Onder andere Dylan Groenewegen, inmiddels viervoudig etappewinnaar in de Tour, verdiende bij Roompot een transfer naar Jumbo-Visma. Naast jong talent was er bij de Nederlandse ploeg ruimte voor ervaren krachten als Pieter Weening (38), die elk jaar bij de ploeg goed was voor een overwinning. Begin dit jaar fuseerde Roompot met Veranda’s Willems-Crelan en kwamen er ook Belgische renners onder contract. Roompot maakte eerder dit jaar bekend te stoppen als hoofdsponsor, waarna er geen opvolger werd gevonden. Daarmee zitten renners als Weening, Lars Boom en Jan-Willem van Schip nog altijd zonder contract voor volgend jaar.