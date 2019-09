Wie wint de meeste Grand Slams? ‘Djokovic is de favoriet’

Het is 2003 als een 21-jarige Federer, op het gras van Wimbledon, voor de eerste keer de beker van één van de vier grote tennistoernooien omhoog mag houden. Voor Nadal volgt dat moment twee jaar later in Parijs, wanneer hij op 19-jarige leeftijd Roland Garros wint. Djokovic is twintig jaar oud als hij zijn eerste Grand Slam wint, het is dan 2008.



Ruim elf jaar na de triomf van de Serviër op de Australian Open staan de drie topspelers op duizelingwekkende aantallen. Gezamenlijk wonnen ze een absurd aantal van 55 grandslamtitels. Elk van de drie heeft wel een favoriet toernooi. Federer is de grote man op het heilige gras van Wimbledon (8 eindzeges), Nadal is op het gravel van Roland Garros jaar in jaar uit onverslaanbaar (12 eindzeges) en Djokovic won op de Australian Open een groot deel van zijn grandslamtitels (7 eindzeges).