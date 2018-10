Wie wordt de honderdste scorende Nederlander in de Champions League?

Wordt het Matthijs de Ligt of toch Steven Bergwijn? Wellicht Pablo Rosario, of misschien Carel Eiting. Nederland kan na Brazilië (207), Frankrijk (183), Spanje (140), Duitsland (128) en Italië (102) het zesde land worden dat meer dan honderd verschillende doelpuntenmakers in de Champions League heeft. Donny van de Beek werd in de vorige ronde tegen AEK Athene de 98ste, wie gingen hem voor?

De eerste

In de eerste editie van de Champions League is Marco van Basten in 1992 de allereerste Nederlander die scoort. Bij de start van de groepsfase is het voor de spits van AC Milan ook direct vier keer raak tegen IFK Göteborg. Zijn derde treffer is de mooiste. In San Siro laat Van Basten de Zweedse doelman Thomas Ravelli met een omhaal kansloos.

De eerste in Nederlandse dienst

In 1992 is PSV’er Arthur Numan de eerste Nederlander die scoort voor een Nederlandse club in het kampioenenbal. Ook de verdediger is tegen IFK Göteborg trefzeker. Voor PSV had de Braziliaan Romário er toen al drie gemaakt in de eerdere groepsduels met FC Porto en Milan.

De snelste

Volledig scherm Roy Makaay scoort 1-0 voor Bayern München. Ajax-doelman Lobont is kansloos. © ANP Real Madrid trapt in München af tegen Bayern en toch heeft Roy Makaay na het eerste fluitsignaal slechts 10 seconden nodig om te scoren. Het is het snelste doelpunt ooit in de Champions League. Het record van ‘Das Phantom’ uit 2007 staat nog altijd. Wat betreft Makaay: veertien jaar geleden scoort de spits van Bayern in München drie keer tegen Ajax (4-0).

De meeste

Ruud van Nistelrooy is de Nederlander met de meeste doelpunten in het toernooi: voor PSV, Manchester United en Real Madrid maakt hij er 56 in 73 wedstrijden. Net als Van Basten scoort Van Nistelrooy er een keer vier in één wedstrijd: in 2004 met United tegen Sparta Praag (4-1).

Volledig scherm Van Nistelrooy viert een van zijn talloze treffers voor United. © pro shots

De laatste

Volledig scherm Donny van de Beek is de 98ste Nederlandse doelpuntenmaker in de Champions League. © Pim Ras Fotogrtafie De 2-0 tegen AEK Athene maakt Donny van de Beek de 98ste Nederlandse doelpuntenmaker in de Champions League. Vanavond tegen Bayern München zijn er nog genoeg ploeggenoten die de lijst langer kunnen maken: zo staan de Ajacieden Frenkie de Jong, Carel Eiting, Matthijs de Ligt, Perr Schuurs en Ryan Gravenberch er nog niet op. Datzelfde geldt voor de PSV’ers Steven Bergwijn, Nick Viergever, Pablo Rosario, Jorrit Hendrix, Denzel Dumfries, en Donyell Malen.

Voor de meeste clubs

Clarence Seedorf wint als speler de Champions League met de meeste clubs (Ajax, Real Madrid en AC Milan), maar Arjen Robben scoort voor de meeste clubs. Na PSV, Chelsea en Real Madrid is hij nu ook trefzeker voor Bayern München.

Nederlanders in finale

Robben is ook de laatste die in de finale scoort. In 2013 maakt hij op Wembley een minuut voor tijd de winnende tegen Borussia Dortmund. Dirk Kuyt is voor hem de laatste, de Liverpool-aanvaller zorgt in 2007 voor de aansluitingstreffer tegen Milan (2-1). Patrick Kluivert is de eerste Nederlander die scoort in de finale van de Champions League. In 1995 bezorgt hij Ajax in Wenen de cup met de grote oren met een puntertje tegen Milan.

Volledig scherm Kluivert maakt zijn legendarische goal voor Ajax in de Champions League-finale.

Volledig scherm Clarence Seedorf wint de Champions League vier keer, met drie verschillende clubs.