Wie zet ‘Aubergenius’ Van Duijvenbode op scherp voor de wedstrijd van z’n leven?

Het is een regelrechte sensatie: Dirk van Duijvenbode staat vanavond om 20.30 uur in de finale van de World Grand Prix. Met hulp van een osteopaat en een mental coach stijgt de Westlander plots tot grote hoogte. Kan hij ook de ultieme stunt uithalen?

Door Max van der Put



Heel even leek Dirk van Duijvenbode uit zijn evenwicht te worden gehaald door Simon Whitlock in de halve finale van de World Grand Prix. De Australiër hanteerde allerlei vertragingstactieken om de wedstrijd in zijn voordeel te doen kantelen. Van Duijvenbode had zichzelf echter weer op tijd onder controle en rekende koeltjes af met The Wizzard.

Ongetwijfeld gingen bij de Nederlander de adviezen van zijn mental coach door z’n hoofd. Een jaar geleden besloot Titan, nadat hij zijn Tourcard was kwijtgeraakt, er nog één keer vol voor te gaan met darts. Hij ging aan de slag met zijn zwakke punten: een osteopaat verhielp grotendeels de klachten aan zijn arm die hem verhinderden om langdurig te trainen. En een mental coach gaf hem tips om minder door stress bevangen te raken.

En zie: op Q-School heroverde Van Duijvenbode vervolgens zijn Tourcard, die hem toegang bood tot een groot aantal toernooien van de PDC. Om in zijn eerste Euro Tour-evenement de halve finale te halen. Daarin werd hij gestuit door Gerwyn Price, vanavond zijn opponent in de finale van de World Grand Prix.

Volledig scherm Gerwyn Price is de tegenstander van Van Duijvenbode. © EPA

Ook bij een van de vele Players Championships (hij deed er al aan 134 mee) reikte de 's-Gravenzander dit jaar tot de laatste vier, maar nog nooit wist hij een PDC-toernooi te winnen.

Het zou toch wat zijn als hij vanavond dan plots de World Grand Prix op zijn naam zou schrijven. Als Van Duijvenbode - 73ste op de wereldranglijst - tot dusverre al mee mocht doen aan zulke Major-toernooien dan kwam hij nooit verder dan de laatste 32.

Om dan nu in Coventry ‘eventjes’ af te rekenen met Mensur Suljovc (15de op de wereldranglijst), Dimitri van den Bergh (11de), Gary Anderson (9de) en Simon Whitlock (17de) en zo als eerste debutant sinds 1998 de eindstrijd te halen.

Gerwyn Price wordt andere koek vanavond in de finale. De Welshman staat derde op de Order of Merit en stijgt bij winst zelfs naar de tweede plek door Peter Wright nipt voorbij te streven op die ranglijst. Price is uiteraard huizenhoog favoriet, maar wie weet kan Van Duijvenbode zich nog een keer opladen. Voorafgaand aan zijn vorige drie partijen werd hij telkens op scherp gezet door een uitspraak of voorval.

Tegen Van den Bergh omdat Roland Scholten had gezegd dat Van Duijvenbode geen schijn van kans had, tegen Gary Anderson doordat hij getagd was in een bericht waarin stond dat de bookmakers hem als minst kansrijk betitelden in de kwartfinales. En Simon Whitlock had in aanloop met het duel met Van Duijvenbode in het hotel tegen hem gezegd dat hij die hoofdprijs van 110.000 pond ging pakken. ‘Ik misschien niet, maar jij zeker niet’, dacht de Westlander.

Auberginekwekerij

In de eerste ronde had Van Duijvenbode niet zo’n ‘wake-upcall’ gekregen en dat mondde uit in een dramatisch slechte partij tegen Suljovic. Het werd van beide kanten een foutenfestival, waarin de Nederlander uiteindelijk boven kwam drijven met een schamel gemiddelde van 73. Hoofdschuddend verscheen Van Duijvenbode voor de camera van RTL7. ,,Ik verlies liever met goed spel dan dat ik win met dit”, zei hij. ,,Ik kom niet eens in de buurt van tevreden.‘’

Dat is krap een week geleden. Als hij vanavond weet te winnen, mag hij zo’n 125.000 euro op zijn bankrekening laten bijschrijven. Daar zal hij geen gekke dingen mee doen. Van Duijvenbode, in het dagelijks leven werkzaam bij een auberginekwekerij, kent de waarde van geld heel goed. In aanloop naar zijn partij tegen Whitlock stelde hij al droogjes vast dat het daarbij niet alleen ging om een finaleplek, maar ook om minstens een jaarsalaris. De verliezend finalist krijgt immers 55.000 euro; had hij verloren van Whitlock dan was hij met de helft daarvan naar huis gegaan. Met recht wordt Van Duijvenbode dan ook wel eens ‘Aubergenius’ genoemd.

