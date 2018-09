Wie zijn de vijf topfavorieten voor de regenboogtrui?

Mag in Innsbruck met een roze strippenkaart door/ de stad reizen, de wielerpensioensgerechtigde leeftijd heeft hij al jaren terug bereikt. Was vijftien seizoenen terug in 2003 al tweede achter landgenoot Igor Astarloa in het Canadese Hamilton. Sprintte in 2005 in eigen land in de straten van Madrid weer naar zilver achter Tom Boonen. En verzamelde in Salzburg (2006), Valkenburg (2012), Florence (2013) en Ponferrada (2014) vier bronzen plakken bij elkaar. In Doha en Bergen vond hij de laatste twee jaar circuits op zijn pad waar het meer voor de sprinters was, maar mag in Oostenrijk nog eens lop op een rondje naar zijn smaak. Natuurlijk, Valverde is oud. Maar wie zijn seizoen heeft gevolgd, twijfelt er geen seconde aan dat hij in Innsbruck gewoon weer mee gaat doen voor een plak. Twee ritten en een vijfde plaats in de Vuelta. Eindwinst in de rondes van Valencia, Abu Dhabi, Catalonië en Occitanië. Dan kan één dag gas geven in Tirol er ook nog wel bij.