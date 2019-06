Wiebes en Vos winnen goud en zilver bij wegrace

Wiebes is een van de rapste rensters in het huidige peloton. In massasprints is ze snel, zo won ze een maand geleden in China drie op een rij. De Europese wegwedstrijd is haar achtste overwinning van het seizoen.



De Nederlandse formatie bestond naast Wiebes en Vos uit wereldkampioene Anna van der Breggen, Chantal Blaak en Amy Pieters.



Drie rensters reden een groot gedeelte van de 120 kilometer lange rit voorop. Onder aanvoering van het Nederlandse team werd de kopgroep in de slotronde teruggehaald. ,,We wilden zeker al eerder de koers hard maken, maar door de andere landen werd er afwachtend gereden en erg naar ons gekeken’', zei de Nederlandse bondscoach Loes Gunnewijk. ,,Anna van der Breggen zou nog een keer aanvallen op de laatste kasseienklim. Ze kwam daar niet weg, maar wist het peloton wel uit te dunnen en de organisatie bij de andere landen in de war te sturen. We hadden vooraf Lorena Wiebes voor de sprint aangewezen en zij maakte het goed af. We startten hier weer als favorieten en hebben die rol weten waar te maken.’’



Wiebes, die dit jaar al meerdere zeges vierde, was opgelucht dat ze het in Minsk in de sprint af kon maken. ,,Er ligt toch druk op je schouders als je het af moet ronden namens een sterke Nederlandse ploeg. Gelukkig hadden we Vos nog achter de hand voor het geval het me niet zou lukken. Gelukkig kon ik het afronden. Dit is een zege die vertrouwen geeft richting het Nederlands kampioenschap van volgende week. Je zoekt als sprintster toch altijd naar bevestiging.’’