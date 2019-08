Wiebes ook in Noorwegen de snelste in de sprint

Williams vs. Sharapova Bertens wacht nog op tegenstan­der, Haase treft Schwartz­man op US Open

18:57 Kiki Bertens moet nog even wachten op haar tegenstander in de eerste ronde van de US Open. Ze gaat het namelijk opnemen tegen een qualifier en wie dat wordt moet nog blijken. De Nederlandse nummer 7 van de wereld hoopt in New York een gooi te kunnen doen naar haar eerste zege in een Grand Slam-toernooi.