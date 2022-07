Wiebes sprint naar derde ritzege in Ladies Tour en behoudt leiding in klassement

Alleen in de proloog was Ellen van Dijk te sterk geweest, maar door de bonificatieseconden werd Wiebes vrijdag al de nieuwe leider. Het eerste gedeelte van de derde etappe was een vlakke rit van Cadzand naar Knokke-Heist. Wiebes hield in de sprint haar landgenote Amber van der Hulst achter zich. Later op zaterdag volgt een individuele tijdrit over ruim 15 kilometer.