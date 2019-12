Wiebes stopt wegens conflict mogelijk half jaar met wielrennen

Premier League Ancelotti bedankt Cal­vert-Le­win opnieuw, El Ghazi vernederd door Watford

17:58 Carlo Ancelotti is goed begonnen aan zijn periode bij Everton. De gelouterde Italiaanse oefenmeester wist ook zijn tweede duel bij The Toffees om te zetten in een zege. Invaller Anwar El Ghazi kreeg een dreun met Aston Villa tegen concurrent Watford: 3-0.