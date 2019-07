Wiebes wint slotrit in BeNe Ladies Tour, eindzege voor Klein

De eindzege in de rittenkoers door Nederland en België ging naar de Duitse Lisa Klein, die de proloog in Utrecht won en zaterdag ook de individuele tijdrit door Watervliet domineerde. Vorig jaar eindigde Klein als tweede, achter Marianne Vos, die dit keer niet meedeed. Vos won vrijdag La Course, de eendaagse vrouwenwedstrijd tijdens de Tour de France.

Wiebes was in Zelzate de sterkste in de massasprint. De jonge wielrenster rijgt de zeges de afgelopen weken aaneen. In de Ronde van Chongming Island, onderdeel van de UCI WorldTour, won ze alle ritten en het eindklassement. Wiebes pakte vorige maand bij de Europese Spelen in Minsk goud in de wegwedstrijd en veroverde een week later in Ede ook de Nederlandse titel.