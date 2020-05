Wielerbond denkt voorzichtig weer aan koersen

De verjaardag van… Michael Boogerd: ‘Als het doorgaat wordt het sowieso een memorabel seizoen’

13:42 In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Michael Boogerd (48), voormalig wielrenner die onder andere vijfde werd in de Tour de France van 1998. Tegenwoordig is Boogerd vooral analist en commentator bij het wielrennen.