Wielerbond probeert na mislukte poging over paar weken nieuwe voorzitter te kiezen

Cir­cus-Wan­ty Gobert strikt Meintjes voor grote rondes en bergritten

19 november Louis Meintjes verruilt NTT Pro Cycling voor de Belgische wielerploeg Circus-Wanty Gobert. De Zuid-Afrikaan moet het speerpunt voor de ploeg worden in de grote rondes en in de bergachtige rittenkoersen. Meintjes eindigde in 2016 en 2017 als achtste in de Tour de France.