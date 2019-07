Wielerclub BEAT strikt geldschieter

,,Om volgende stappen te zetten in de ontwikkeling van de club hebben we een hoofd- en co-partnerstructuur opgezet waardoor we een selecte groep bedrijven aan BEAT kunnen verbinden. BinckBank is hierin de eerste hoofdpartner die haar vertrouwen uitspreekt en zich langdurig verbindt aan onze club", zegt BEAT-directeur Geert Broekhuizen.



Onder anderen de baanrenners Matthijs Büchli, Theo Bos, Roy van den Berg en Laurine van Riessen maken deel uit van de club, die in 2016 werd opgericht met als doel de wielersport toegankelijker te maken. De club heeft naast een baanploeg ook een continentaal team en meer dan 2000 leden. BinckBank werd onlangs ook al gepresenteerd als partner van Team Sunweb. BEAT wil de leden, van beginners tot profrenners, inspireren en de best mogelijk omgeving bieden om uit te blinken.