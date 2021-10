Wielerfan met ‘Allez Opi-Omi’-bord donderdag voor de rechter, vakbond eist 1 euro schadevergoeding

De vrouw die in de eerste rit van de Tour de France met haar bord ‘Allez Opi-Omi’ de aanleiding was tot een grote crash, komt donderdag in Brest voor de rechter. De 31-jarige vrouw riskeert volgens de krant ‘Ouest-France’ een celstraf van maximaal één jaar en een boete van 15.000 euro.