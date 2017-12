Wielerploeg FDJ verder als Groupama-FDJ

Groupama is een internationaal verzekeringsconcern met wereldwijd meer dan 30.000 werknemers. Het bedrijf heeft zijn naam ook verbonden aan voetbalstadions in Boedapest en Lyon.

FDJ is al sinds 1997 sponsor in de wielersport. Het kansspelbedrijf deed dat eerst als La Française des Jeux en begin deze eeuw twee jaar als FDJeux.com. De Franse renner Arnaud Démare is een van de kopstukken in de WorldTourploeg waarvoor volgend jaar ook Nederlands kampioen Ramon Sinkeldam uitkomt. De naamswijziging gaat op 4 maart in.