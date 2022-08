Wielerteams steken de draak met soap in Formule 1 rondom Oscar Piastri

Een dag eerder kondigde het Formule 1-team van Alpine Piastri voor 2023 aan als vervanger van Fernando Alonso, die overstapt naar Aston Martin. De 21-jarige Australiër, die sinds 2020 tot het opleidingsprogramma van Renault/Alpine behoort, meldde opvallend genoeg kort daarna via Twitter dat dit niet klopt. ,,Ik heb geen contract getekend voor 2023 bij Alpine en ik zal volgend jaar niet voor Alpine rijden”, schreef Piastri. Het leidde tot veel verwarring, maar ook tot heel wat grappen.



,,Eerste transfer voor het nieuwe seizoen is bevestigd! Oscar Piastri ruilt vier wielen in voor twee en gaat van Alpine naar de Alpen”, aldus Team DSM bij een duidelijk bewerkte foto van Piastri in wielerkleding. ,,Welkom bij het team, Oscar!”



Het leidde tot een reactie van Intermarché-Wanty-Gobert. ,,Het spijt ons Team DSM, maar Oscar Piastri heeft besloten om naar IWG te komen. Geen persverklaring nodig”, gevolgd door de hashtag #parodie. Ook het Belgische team had gefotoshopt met een afbeelding van Piastri in kleding van Intermarché-Wanty-Gobert.



De ‘onthulling’ van die ploeg leverde weer een reactie van DSM op. ,,We hebben begrepen dat Intermarché-Wanty-Gobert vanmiddag zonder onze toestemming een tweet heeft geplaatst dat Oscar volgend jaar voor hen fietst. Dat klopt niet, hij heeft geen contract getekend met IWG voor 2023. Hij fietst volgend jaar niet voor IWG.”