Wielertweeling debuteert in WorldTour

Video Zlatan verrast uit Thaise grot geredde voetbal­lers

9:58 Het is het heldenverhaal van 2018: het Thaise voetbalteam dat deze zomer na achttien angstige dagen werd gered uit een ondergelopen grot. Inmiddels maken ze het goed en reizen de hele wereld over. Gisteren waren ze te gast in de show van Ellen DeGeneres. En die had een grote verrassing voor hen: hun held Zlatan Ibrahimovic kwam langs.